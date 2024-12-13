108 kripto para sitesine erişim engeli!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de faaliyet göstermek için gerekli lisans başvurularında bulunmayan 108 kripto para platformuna erişim engeli için harekete geçti. Aralarında MEXC, Coinex, Bitmart, Bitmex, Poloniex, Huobi ve HTX gibi bilinen platformların da yer aldığı kripto para borsalarına erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatılıyor. SPK, önceki gün, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli koşulları yerine getirmesini gerekiyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesi, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor. Bu madde, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli standartları sağlamasını amaçlıyor. Platformların Türkiye'deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması gerekiyor.