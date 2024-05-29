10. TEKNOFEST 2-6 Ekim’de Adana’da gerçekleştirilecek

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak.

Festivalde teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı belirtildi. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Öte yandan TEKNOFEST çalışmalar ile yapılması gereken faaliyetlerin değerlendirildiği Genel Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Köşger, Adana'da TEKNOFEST'İN 10'uncusu yapılacak. TEKNOFEST'İN en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. İlimizde güzel bir TEKNOFEST gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" dedi.

REKOR BAŞVURU

Bu yıl Adana'da 'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

TEKNOFES'İN Adana'da yapılacak olması nedeniyle öğrencileri de büyük heyecan sardı. Yarışmaya katılacak öğrenciler projeleri büyük bir titizlikle gece-gündüz çalışarak tamamlayama çalışıyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 16 takım TEKNOFEST yarışmaları için hazırlanıyor.

Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı Halil Öztürk, Kaan Teknoloji Kulübü olarak 2 farklı kategoride 4 farklı proje ile TEKNOFES'te başvuru yaptıklarını belirterek, "Kulübümüz bünyesinde 2 adet ekiple İnsansız Hava Kategorisinde katılacak. Yarışma için 4 adet yerli ve milli hava aracı tasarlanıp üretilecek. TEKNOFEST'i sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.