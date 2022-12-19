11 ayda 31 milyondan fazla arttı

Bu yılın 11 ayında 597 bin 279 iç ve dış hat seferiyle toplam 87 milyon 134 bin 879 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanları yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyon 183 bin 432 artırdı. İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-kasım döneminde yolcuların 14 milyon 775 bin 573'ü iç hatlardan, 44 milyon 288 bin 618'i ise dış hatlardan seyahat etti. Bu dönemde toplamda 59 milyon 64 bin 191 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu dönemde 28 milyon 70 bin 688 kişi kullandı. Bu yılın ocakkasım döneminde bu havalimanında iç hatlarda 14 milyon bin 685, dış hatlarda ise 14 milyon 69 bin 3 yolcu uçtu.