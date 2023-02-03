11 ayın en düşük enflasyonu: %57.68

Enflasyonda aralık ayında başlayan düşüş, 2023'e de taşındı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 6.65 arttı. Aralık sonunda yüzde 64.27 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 57.68 ile 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonda son 2 ayda yaşanan düşüş 26.7 puan oldu. Ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 18.35 ile sağlıkta oldu. Giyim ve ayakkabıda yüzde 1.53 düşüş yaşandı. TÜFE'de yıllık bazda de en yüksek artış yüzde 77.22 ile sağlık grubunda görüldü. Ocakta yüzde 4.15 artan ÜFE de ise yıllık artış yüzde 97.72'den 84.46 ile 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık ÜFE'de 2 aylık düşüş 51.5 puan oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi. 2023 yılında TÜFE'de 81 ilin tamamı ve 228 ilçe kapsamında, 27 bin 411 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira), 405 madde, 895 madde çeşidi için her ay 564 bin 710 fiyat değerlenecek. Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağrılığı yüzde 25.32'den 25.43'e, konutun ağrılığı yüzde 14.12'den 16.61'e çıkarken, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16.8'den 15.08'e geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" dedi.