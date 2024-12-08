11 aylık ihracat 33.7 milyar dolar

Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı yüzde 2.3 artışla 3 milyar 241 milyon dolar oldu. OİB verilerine göre 2024 Ocak-Kasım ihracatı ise yüzde 6 artışla 33 milyar 732 milyon dolara ulaştı. Otomotiv sektörü Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Kasımda AB ülkelerine yüzde 9 artışla 2.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Binek otomobillerde yüzde 20, tedarik sanayinde yüzde 7 artış yaşandı. En büyük pazarımız Fransa'ya ihracat artışımız ise yüzde 33 oldu" dedi.