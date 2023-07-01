11 bin 253 metrekare bariyer çekildi: Gürültüyü azaltacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü ile mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planını tamamlarken Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı bilgisini paylaştı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü, akustik planlamanın yapılması, sessiz alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlanarak çevresel gürültü eylem planları oluşturuluyor. Bakanlık tarafından, eylem planları kapsamında belirlenen ihtiyaç duyulan bölgelerde özellikle karayolu ve demiryolu kaynaklı gürültünün azaltılması için gürültü bariyeri uygulamaları hayata geçiriliyor. Bakanlığın gürültü ile mücadeleye yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planı tamamlandı. Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacak.