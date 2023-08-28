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Giriş Tarihi: 28.8.2023 18:09

11 gündür kayıp Alman turistin ailesi, ülkelerine döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 gündür aranan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'nın (72) ailesi, geçen cumartesi günü ülkelerine döndü.

DHA
11 gündür kayıp Alman turistin ailesi, ülkelerine döndü

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Otele dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri çalışma başlattı.

30 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

250 kişiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında, JAK'a ait kadavra köpekleri, dalgıçlar, helikopter, İHA ve cayrokopter kullanıldı. Ekipler 30 kilometrekare civarında alanı taradı. 11'inci günde de 75 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürdü.

Kandzorra'nın ailesinin, çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine cumartesi günü ülkelerine döndüğü belirtildi.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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11 gündür kayıp Alman turistin ailesi, ülkelerine döndü
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