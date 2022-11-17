11 ilde kura heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da dün Kilis ve Muş'ta başlarken, toplamda 11 ilde daha gerçekleşecek. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.Dün Kilis ve Muş'tan başlayan ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. Gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şöyle:17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 2419 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 65026 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 79128 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut