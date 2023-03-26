11 ilde şehircilik destanı yazacağız

Son yüz yılın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışılırken, vatandaşın konut ihtiyacının karşılanması amacıyla temel atmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattıklarını, 22 bin 467'sinin temellerini attıklarını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaştı. Bakan Kurum, "Yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti. Bakanlığın yaptığı açıklamada ise 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı. Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi. Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta" dedi.Paylaşımda, Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntülere de yer verildi. TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam, en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Alçılarda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli" şeklindeki görüşleri yer aldı.