11 ilde üretimin devamı için tarihi dayanışma

TÜRKİYE'NİN üreten ve ev ekonomisine katkı sağlayan kadınları depremin yıkıcı etkisini imece usulü ile sarmaya devam ediyor. Binlerce ölü ve hasara rağmen insanlar hayatlarını devem ettirmek için deprem bölgesindeki üretici kadınlara destek platformu oluşturuldu. Örgü ören, yemek yapan ve yaptığı ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden pazarlayan kadınlara yeniden iş imkânı sunuldu.El emeği dayanışma platformu üzerinden deprem öncesinde yaptığı işlere devam etmek isteyen fakat malzemesi olmayan kadınlar el birliği ile yeniden sipariş almaya başladı. Sosyal medyadaki el emeği dayanışma platformunda buluşan girişimci kadınlar ile gönüllüler bir araya geldi. Daha önce iğne iplikle ördüğü işlemeleri pazarlayan kadınlara ilk etapta sermaye ve alt yapı hazırlandı. Ardından girişimci kadınların yeniden sipariş almaları sağlandı. Depremden etkilenen 11 ilde üretimin devamlılığı sağlanacak. Destek olmak isteyen insanlar 'El emeği dayanışma platformu' sayfasında yer alan iş arayanlar kısmındaki depremzede kadılarla irtibata geçebiliyor. Destek talebinde bulunan kişinin sosyal medya hesabına ulaşarak mesaj gönderen yardımseverler, istediği siparişi eletip gerekli malzemeyi temin ederek depremden etkilenen kadınlara destek olabiliyor.