1.1 milyon çiftçiye 3.6 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 582 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun" temennisinde bulundu. Bu tutarın 3 milyar 267 milyon lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" olduğu bilgisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti. Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacak. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kirişci, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara da yer verdi. Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak. Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.