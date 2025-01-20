1.1 milyon hanenin elektriği çöpten üretiliyor

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, alternatif enerji kaynaklarının Türkiye'yi enerji bağımsızlığına taşıyacağını belirterek, "21 Ocak'ta yapılacak 1200 megavatlık rüzgâr ve 27 Ocak'ta yapılacak 800 megavatlık güneş YEKA ihaleleri ile milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapılacak" dedi. 2035 yılı dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi planlandığını anlatan Öner, Türkiye'nin 2035 yılında 120 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefini olduğunu anımsattı. Öner, "Bugün 30 bin olan rüzgâr ve güneş kurulu gücü 4 katına çıkarılarak, rüzgâr ve güneşte toplam 120 bin megavatlık bir kurulu güce 2035'te ulaşılması hedefleniyor. Bunun için her yıl 8 bin megavat kurulu gücün devreye alınması hedefleniyor" dedi. Türkiye'de 113 adet çöp bertarafı yapan tesis olduğunu anlatan Öner, çöpteki organik atıkların bu tesislerdeki biyometanizasyon tanklarında metan gazına çevrildikten sonra elektriğe dönüştürüldüğünü, yıllık 1 milyon 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının bu yöntemle karşılandığını söyledi.