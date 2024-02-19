11 yılın en düşük işsizliği: % 8.8

Küresel resesyon endişelerinin ön plana çıktığı 2023'te, deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, para politikasındaki normalleşme ile enflasyonla mücadeleyi güçlendiren Türkiye, istihdam yaratmada da frene basmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre, işsizlik geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 ile çeyrekler itibarıyla 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. İAynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15.9 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre 1.4 puan azaldı.İşsiz sayısı son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsiz sayısı 2016'nın birinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 48.6 olarak tespit edildi. İstihdamda son 3 yılda yaşanan artış 4 milyon 831 bin kişi olurken, aynı dönemde işsiz sayısı 1 milyon kişi azaldı.TÜRKİYE İstatik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre sanayide istihdam edilenlerin sayısı son çeyrekte 29 bin kişi artarak 6 milyon 631 bine çıkarken, sanayideki erkek istihdamı 10 bin kişi azaldı. Kadın istihdamı ise 39 bin kişi artarak 1 milyon 756 bin kişiye çıktı.