111 milyon euroluk yatırım için imzalar atıldıimzalar

Türk sanayiciler yatırım yapmaktan vazgeçmiyor. Son olarak NG Kütahya Seramik 111 milyon euroluk yeni teknoloji yatırımı anlaşmasını UNICERA 2024 Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla imzalandı. İtalyan Sacmi firması ile yapılan anlaşmayla NG Kütahya Seramik, teknolojisini daha da geliştirerek üretimde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı sağlayacak. Yeni teknoloji ve kapasite artış yatırımı sayesinde yapay zeka ile desteklenmiş üretim metodolojisi uygulanarak şirketin ürünlerinde önemli kapasite artışı sağlanacak. Anlaşmayla yapay zeka ile desteklenmiş üretim metodolojisi ile bir çok alanda inovatif gelişme sağlanacak. Çevreci, sürdürülebilir, yüzde 25 daha düşük emisyon, düşük elektrik ve daha düşük doğalgaz tüketimi ile enerji tasarrufu üst düzeye taşınacak. Tüm bu teknolojik gelişmenin desteği ile premium segmentte ürün tedariği desteklenecek. söz konusu kapasite artışıyla NG Kütahya Seramik'in yıllık üretim kapasitesi 63 milyon metrekareye ulaşacak. İtalyan Sacmi firması ile yapılan anlaşmanın NG Kütahya Seramik fabrikalarında üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacağını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Anlaşma il hayata geçireceğimiz yatırım, enerji verimliliği sağlayan ve kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak'' değerlendirmesinde bulundu.