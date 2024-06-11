11.5 yılın en düşük işsizliği: % 8.5

Para politikasındaki normalleşmeye rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7'lik performans ile OECD'de birinci, G20'de ikinci en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye, yılın ikinci çeyreğine istihdam rekoru ile başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre işsizlik nisanda yüzde 8.5 ile 2012'nin kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik mart ayına göre 0.1 puan, 1 yıl öncesine göre ise 1.5 puan azaldı.İstihdam edilenlerin sayısı 1 yılda 983 bin kişi artarak 32 milyon 618 bine ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısında son 2 yılda 2 milyon 93 bin kişi, son 3 yılda 4 milyon 313 bin kişi, son 4 yılda ise 7 milyon 522 bin kişilik artış gerçekleşti. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14.5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2.9 puan azalarak yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.2 oldu.TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı ise, mart ayına göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi ile 2015'in eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısında son 1 yılda 484 bin kişi, son 3 yılda ise 1.3 milyon kişi düşüş yaşandı. İstihdam oranı nisanda yüzde 49.5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54.2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.1 iken kadınlarda yüzde 36.6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3.1 puan artarak yüzde 27.2 oldu.Öte yandan ekonomide dengeli büyüme hedefi doğrultusunda atılan adımlar rakamlara da yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2024 verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0.7 azaldı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 4.9 geriledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini belirterek, işsizlik verisinin yüzde 8.5 oranıyla azalmaya devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yıl nisan ayına göre 1.5 puan azaldığını belirtti. Cevdet Yılmaz, "Genç ve kadın istihdamındaki olumlu seyir umut verici. Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle iş gücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkânları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili olarak, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarımızda gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.2 puan arttı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.