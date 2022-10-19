12 bin yabancı Türk KOBİ’ler için geliyor

Türkiye'deki KOBİ'ler makine sektöründe büyük başarılara imza atıyor. Geçen yıl 127 milyon dolar ihracata imza atan, bu yılın sonunda ise 160 milyon dolar ihracat hedefi koyan ağaç işleme makineleri sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 22 Ekim'de kapılarını açıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilecek fuara Almanya, Azerbeycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, Rusya, Libya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Tunus, Ukrayna ve Ürdün'den 12 bin yabancı ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. WoodTech Fuarı'na katılım sağlayacak olan üye firmalar son teknolojilerle üretilmiş ürün ve hizmetleriyle geçmiş yıllarda olduğu gibi yine fuarın en çok ziyaret edilen stantlarına ev sahipliği yapacak.AİMSAD Başkanı İsmet Toktaş, fuar öncesi yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "WoodTech fuarı, küresel ağaç işleme makine sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri haline geldi. Bu bağlamda Türkiye ve İstanbul'un küresel ticaretteki önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Türk ağaç işleme makine sektörünün çatı kuruluşu olarak temel hedefimiz Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlamak. Bu fuarın yeni pazarlara açılma ve üreticilerimizin ihracat potansiyellerini artırma konularındaki önemi çok büyük. Diğer yandan üye firmalarımızın ürünlerini yeni ve alternatif pazarlarda tanıtmasına yardımcı olacak, ihracat oranlarının daha da artmasına destek verecek birçok proje ve çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında www.turkishwoodworkingmechinery. com portalına büyük emek ve değer veriyoruz. AİMSAD üyeleri için özel hazırlanan bu portalda her firmanın kendisine ait bir online bir mağazası bulunuyor. Bu online mağazada firmaya ait iletişim bilgilerine, firma ürün kataloglarına, ürünle ilgili tüm detaylara hatta fotoğraf ve videolara ulaşılıyor. Bu çalışmamıza ek olarak katıldığımız yurt dışı fuar ve organizasyonlarda farklı coğrafyalardan bir araya geldiğimiz sektör temsilcilerine sektörümüzün güçlü yapısını ve firmalarımızın makinelerini gururla anlatıyoruz." WoodTech'i klasik fuar takviminden ayıran bir uygulamaya da gidildi. Katılımcı firmalar 17-21 Ekim tarihleri arasında ikili iş görüşmeleri planmaları yaptıktan sonra 22-26 Ekim tarihlerinde fuardaki yerlerini alacaklar. 27 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında ise online iş bağlantıları için özel bir planlama daha yapılmış durumda.