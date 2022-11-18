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Giriş Tarihi: 19.11.2022

1.2 milyon kişi arsaya koştu

SEDA TABAK SEDA TABAK
1.2 milyon kişi arsaya koştu
Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara sunulacak arsa ve işyerine talep sayısı belli oldu. 1 milyon arsa için 1 milyon 177 bin 56, 10 bin işyeri için de 73 bin 135 başvuru geldi. "İlk Evim Arsa" projesine en çok başvuru yapılan ilk üç il İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. "İlk İş Yerim" projesinde ise ilk üç il Konya, Ankara ve İzmir oldu. Vatandaşlar ağırlıklı olarak müstakil arsa tercih etti. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. Sosyal konutta olduğu gibi arsa ve işyeri için de hak sahipleri kura ile belirlenecek. Arsa kurasında hak sahibi olan kişi yüzde 10 peşinat, 10 yıl vade ve faizsiz ödeme yapabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayılarını paylaşarak, "Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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1.2 milyon kişi arsaya koştu
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