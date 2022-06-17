12 ülkede çift hane enflasyon

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte rekor kıran gıda ve enerji fiyatları Avrupa'da enflasyonu zirveye taşıdı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Yıllık enflasyon mayısta Euro Bölgesi'nde yüzde 8.1'e, AB'de ise yüzde 8.8'e yükseldii. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 2, AB'de ise yüzde 2.3 olmuştu.Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon verileri Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. Mayısta yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3.87 ile enerji ürünleri verdi. Bunu yüzde 1.59 ile gıda, alkol ve tütün, 1.46 ile hizmetler ve 1.13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.Enflasyon, mayısta Almanya'da yüzde 8.7, Fransa'da 5.8, İspanya'da 8.5, İtalya'da 7.3, Belçika'da 9.9, Hollanda'da 10.2, Yunanistan'da 10.5, Hırvatistan'da 10.7, Macaristan'da 10.8, Slovakya'da 11.8, Romanya'da 12.4, Polonya'da 12.8, Bulgaristan'da 13.4, Çekya'da 15.2, Letonya'da 16.8, Litvanya'da 18.5 ve Estonya'da yüzde 20.1 olarak belirlendi. Böylece, AB üyesi 12 ülkenin enflasyon oranı çift haneye çıktı. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.