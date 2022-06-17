Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 12 ülkede çift hane enflasyon
Giriş Tarihi: 18.6.2022

12 ülkede çift hane enflasyon

12 ülkede çift hane enflasyon
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte rekor kıran gıda ve enerji fiyatları Avrupa'da enflasyonu zirveye taşıdı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Yıllık enflasyon mayısta Euro Bölgesi'nde yüzde 8.1'e, AB'de ise yüzde 8.8'e yükseldii. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 2, AB'de ise yüzde 2.3 olmuştu.



25 YILIN EN YÜKSEĞİ
Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon verileri Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. Mayısta yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3.87 ile enerji ürünleri verdi. Bunu yüzde 1.59 ile gıda, alkol ve tütün, 1.46 ile hizmetler ve 1.13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

HOLLANDA'DA % 10.2 OLDU
Enflasyon, mayısta Almanya'da yüzde 8.7, Fransa'da 5.8, İspanya'da 8.5, İtalya'da 7.3, Belçika'da 9.9, Hollanda'da 10.2, Yunanistan'da 10.5, Hırvatistan'da 10.7, Macaristan'da 10.8, Slovakya'da 11.8, Romanya'da 12.4, Polonya'da 12.8, Bulgaristan'da 13.4, Çekya'da 15.2, Letonya'da 16.8, Litvanya'da 18.5 ve Estonya'da yüzde 20.1 olarak belirlendi. Böylece, AB üyesi 12 ülkenin enflasyon oranı çift haneye çıktı. Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
12 ülkede çift hane enflasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA