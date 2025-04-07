12.2 trilyonluk mevduatın 9.5 trilyonu 3 ay vadelide

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faiz artırımları ile getiri arayışındaki tasarruf sahiplerinin tekrar radarına giren mevduatta ilk tercih 3 ay vade oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıkladığı şubat ayı verilerine göre, son 1 yılda 3 aya kadar vadeli mevduattaki artış, toplam artışın 2 katına ulaştı.

YÜZDE 102.9'LUK ARTIŞ

BDDK verilerine bankalardaki Türk Lirası mevduatın büyüklüğü, şubat sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 42.9 artarak 12.2 trilyon liraya ulaştı. Söz konusu dönemde vadesiz mevduat yüzde 48.4 artarak 2.1 trilyon liraya çıkarken, 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 86.2'lik artışla 2 trilyon 61 milyar lira oldu. 1-3 ay arası vadeli mevduat ise son 1 yılda yüzde 102.9 artarak 5 trilyon 374 milyar liraya ulaştı. Vadesi 3 aya kadar olan toplam mevduat ise son 1 yılda yüzde 84.4 artarak 5.2 trilyondan 9.5 trilyonun üzerine çıktı. Vadesi 3 aya kadar olan mevduatın toplamdaki payı, 1 yıl içerisinde yüzde 60'dan 78'e yükseldi. BDDK verilerine göre vadesizin payı yüzde 16.6'dan 17.2'ye, 1 aya kadar vadelinin payı yüzde 12.9'dan 16.9'a, 1-3 ay arası yüzde 31'den 44'e yükseldi.

TL MEVDUAT İKİYE KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2023'ün Mayıs ayından 2025'in şubat sonuna kadar olan 21 aylık dönemde, TL toplam mevduat yüzde 103.3 artarken, bu dönemde 1-3 ay arası vadeli mevduat yüzde 167, 3 aya kadar vadeli mevduat ise yüzde 132.6 büyüdü. Mevduatta azalan vadeler, BDDK verilerinde uzun vadeli hesaplardaki düşüşle belirginleşti. Son 1 yılda 6-12 ay arası vadeli mevduat yüzde 72.5 azalarak 1 trilyon 286 milyar liradan 353 milyar liraya geriledi. Bu dönemde 1 yıl üzeri vadeli mevduat ise yüzde 54.2'lik düşüyle 213.8 milyara geriledi. 6-12 ay arası vadenin toplamdaki payı, şubat sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 15'ten 3'e geriledi. 1 yıl üzeri vadenin payı ise yüzde 5.4'ten 1.7'ye indi.

% 80'İ 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE

BDDK verilerine göre 12.2 trilyon olan TL mevduatın 114.6 milyar lirası, büyüklüğü 10 bin TL'ye kadar olan hesaplarda bulunuyor. 10-50 bin lira büyüklüğündeki hesaplarda 332.9 milyar TL, 50-250 bin TL arası büyüklükteki hesaplarda 681.1 milyar lira, 250 bin TL ile 1 milyon lira arası büyüklüğündeki hesaplarda 1 trilyon 308 milyar lira, 1 milyon liranın üzerinde büyüklüğe sahip hesaplarda ise 9 trilyon 764 milyar lira bulunuyor. Başka bir ifade ile bankalardaki 12.2 trilyonluk TL mevduatın yüzde 80'i 1 milyon liranın üzerinde büyüklüğe sahip hesaplarda yer aldı. Türkiye'de bankalarda 1 milyon liranın üzerinde birikim bulunan hesap sayısı 1 milyon 939 bin olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZİN PAYI DÜŞÜYOR

TL'nin artan cazibesi, mevduatta dövizin de payını düşürdü. TL mevduatın yüzde 42.9 arttığı şubat sonu itibarıyla son 1 yılda, döviz tevdiat hesaplarındaki artış yüzde 1.5'te kaldı. Döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü 4 trilyon 536 milyar liradan 4 trilyon 608 milyar liraya çıktı. BDDK'nın şubat ayı bültenine göre toplam mevduatta TL'nin payı yüzde 60.9'dan 66.2'ye çıkarken, dövizin payı yüzde 32.3'ten 24.9'a geriledi. Bu dönemde 944 milyar liradan 1 trilyon 625 milyara çıkan altın hesaplarının payı ise yüzde 6.8'den 8.9'a çıktı.