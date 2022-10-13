124 ülkeden iş insanı İstanbul’da buluşacak

Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. Etkinlik, 2-5 Kasım tarihleri arasında, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 25 bin metrekarelik fuar alanında 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi gerçekleştirilecek. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Asmalı, "İki yılda bir düzenlenen fuar etki alanını her geçen dönemde daha da artırırken, Türkiye'nin üretim potansiyelini de gözler önüne seriyor. MÜSİAD EXPO ile ilk kez ticaret yapan, bu fuar ile küresel pazarlara ulaşan binlerce iş insanı, aynı zamanda Anadolu'daki şehirlerimizin kalkınmasına da ciddi katkı sağlıyor. MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ise ticari diplomasiye yönelik önemli girişimler barındırıyor" dedi.