13 milyarlık yatırım yapacak

Yurtiçinde yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdüren Türk Telekom, son yıllarda yurtdışında alanında öncü firmalarla yaptığı işbirlikleriyle de dikkatleri üstüne çekiyor. Örneğin şirket İsveçli Net Insight firması ile 5G senkronizasyon çözümleri konusunda imzaladığı anlaşma ile önemli bir pazara girdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hızla büyümekte olan 5G senkronizasyon pazarının 2027 yılında 1.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklendiğine dikkat çekti. Sürdürülebilirlik temelinde sağlıklı büyüme kaydederken riskleri azaltmaya odaklanarak, planlarını hayata geçirdiklerini söyleyen Önal, "Kaliteli hizmetlere, müşteri deneyimine ve değer büyütmeye yönelik değişmez önceliğimiz, tatmin edici operasyonel ve finansal performansımıza büyük destek verdi" dedi.Yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettiklerine dikkat çeken Önal, şunları kaydetti: "Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılı için yatırım öngörümüzü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik." 2022'nin ilk yarısında 1 milyar 953 milyon TL'lik kâra imza atan Türk Telekom, güçlü büyümesini sürdürüyor. Şirket, dengeli büyümeyle konsolide gelirlerini de yıllık bazda yüzde 28.1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL'ye çıkardı. Yılın ilk yarısında FAVÖK'ü 8 milyar 519 milyon TL'yi bulan şirketin yatırım harcamaları ise 3 milyar 955 milyon TL oldu. Sabit genişbant abone sayısını ilk yarı sonu itibarıyla 14.6 milyona yükselten şirketin fiber abone sayısı ise 2022'nin ilk yarısında 10.7 milyona ulaştı. Türk Telekom'da sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58.5'ten yüzde 73.5'e yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin km'ye ulaşan Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30.8 milyona ulaştı.Ümit Önal, sabit genişbant tarafında abonelerinin 2022 ilk yarı itibarıyla 14.6 milyona ulaştığını söyledi. Hem yeni hem de sözleşmesi yenilenen abonelerin yüksek hıza olan talebinin bozulmadığını gördüklerini kaydeden Önal, şunları kaydetti: "2022'nin ikinci çeyreğinde 24 Mbps ve üzeri paketler yeni satışların yüzde 55.4'ünü oluşturdu. 2021 ikinci çeyrek itibarıyla 345 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz yılın ilk yarısı itibarıyla 381 bin km'ye çıktı. Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 2022'nin ilk yarısında 30.8 milyon hane halkını kapsıyor. Toplam fiber abone sayımız, yıllık bazda 15 puan ve 2019 sonundan bu yana 36b.4 puan artarak 10.7 milyona ulaştı."Önal, 5G'ye yerli unsurlarla geçiş için şartların yeterince olgunlaşması gerektiğini belirterek, "İhaleyi öne alarak 5G'yi olması gereken zamandan önce erken doğum haline getirmemeliyiz. İhale ile yerli 5G ekosisteminin üretimi ve nihayete ermiş olması birbirine yakınlaşmalı, ihaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşüyoruz" dedi.