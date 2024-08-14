130 milyon dolarlık yatırımla istihdamı üçe katlayacak

Geçen yıl 62 ülkeye transformatör ihraç eden Beta Enerji, Adana'da 130 milyon dolara yeni tesis kuruyor. Yatırım bittiğinde bu tesis Türkiye ve Avrupa'da tek çatı altında üretim yapan en büyük tesis olacak. 500 olan çalışan sayısı 1.500'e çıkacak. Hedef orta ve uzun vadede Amerika'nın da aralarında olduğu 10 ülkede üretim yapmak.Beta Enerji, dağıtım transformatörlerinde yüzde 35'lik bir pazar payına sahip iken yeni fabrika yatırımının tamamlanması ve kapasite artışı ile birlikte pazardan daha fazla pay alarak bu oranın artacağını öngörüyor. Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, "Türkiye'deki transformatör pazar büyüklüğünün 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor" dedi. Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde bir alternatifi olmadığına dikkat çeken Ünal, "2023 yılını döviz bazında (USD) yaklaşık yüzde 60 büyüyerek 90 milyon dolar ciro ile tamamladık. Yeni yatırımlarımızla beraber her yıl yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme hedefi ile 2026 yılını 310 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.