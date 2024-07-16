130 ülkede 2 bin Türk yatırımı var

Türk yatırımcılarının 2023 yılı sonu itibarıyla 130 ülkede 2 bin 146 doğrudan yatırımı var. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında gerçekleştirdikleri 2 bin 146 yatırımın sermaye pozisyonu 57.9 milyar dolar olarak tespit edildi. Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının tutarı ise 62.2 milyar dolar oldu.Türkiye kaynaklı yurtdışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 146 yatırımın 828'inin Avrupa Birliği ülkelerinde. 457'sinin diğer Avrupa ülkeleri olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü. Öne çıkan diğer bölgeler ise 233 ile diğer Asya ülkeleri, 223 ile Kuzey Amerika, 213 ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri yatırımları oldu. Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38.75 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 21.65 olarak hesaplandı. Fas, Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır'ı içeren Kuzey Afrika bölgesi yatırımlar içinde yüzde 3.74 paya ve 2.2 milyar dolar sermaye pozisyonuna, sahip oldu.İlk sırada 213 yatırım ve 23 milyar 481 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 105 yatırım ve 4 milyar 309 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla İngiltere takip etti. Listede ayrıca Almanya 190 yatırım ve 3 milyar 468 milyon dolarlık tutarıyla öne çıktı.