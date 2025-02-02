131 sulak alan koruma altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su arzı, tarımsal üretim ve turizm gibi faaliyetler açısından büyük önem taşıyan sulak alanların korunarak sürdürülebilirliği için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ramsar alanları ile ülkemizde 59'u ulusal önemi haiz sulak alan, 58'i ise mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere toplam 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır" ifadesini kullandı. Türkiye'nin ulusal sulak alan envanterinin çıkarılmasına yönelik Bakanlık bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada sona yaklaşıldığını belirten Yumaklı, "DKMP Genel Müdürlüğümüzce kurulan Ulusal Sulak Alan Yönetim Bilgi Sistemi ile tüm sulak alanlarımız kayıt altına alınmaktadır. Bugüne kadar toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 766 sulak alanı sisteme kaydettik. SAYBİS adını verdiğimiz sistemle ülkemizdeki kayıt altına alınan tüm sulak alanların bilgileri burada toplanmakta ve halkımıza sunulmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.