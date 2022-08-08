132 bin kadın girişimciye 15.1 milyar TL destek

HALKBANK'IN kadın girişimcilerle bir araya gelmek ve onlara yeni iş alanlarındaki fırsatları tanıtmak üzere hayata geçirdiği 'Üreten Kadın Buluşmaları' Rize'de yapıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar TL'yi aştığı bilgisini vererek, "Türkiye genelinde tam 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık" diye konuştu. Halkbank'ın Doğu Karadeniz bölgesinde 52 şubeyle faaliyet gösterdiği ve toplam 737 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Arslan, "6 bine yakın kadın girişimciye 606 milyon TL'yi aşan kredi desteği sağladık" dedi. 8 Mart'ta kadın girişimcilere özel Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ürünü çıkardıklarını anlatan Arslan, bu kartla ücretsiz, faizsiz 5 taksit imkânı sunduklarını ekledi.