Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 132 bin kadın girişimciye 15.1 milyar TL destek
Giriş Tarihi: 9.8.2022

132 bin kadın girişimciye 15.1 milyar TL destek

132 bin kadın girişimciye 15.1 milyar TL destek
HALKBANK'IN kadın girişimcilerle bir araya gelmek ve onlara yeni iş alanlarındaki fırsatları tanıtmak üzere hayata geçirdiği 'Üreten Kadın Buluşmaları' Rize'de yapıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar TL'yi aştığı bilgisini vererek, "Türkiye genelinde tam 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık" diye konuştu. Halkbank'ın Doğu Karadeniz bölgesinde 52 şubeyle faaliyet gösterdiği ve toplam 737 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Arslan, "6 bine yakın kadın girişimciye 606 milyon TL'yi aşan kredi desteği sağladık" dedi. 8 Mart'ta kadın girişimcilere özel Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ürünü çıkardıklarını anlatan Arslan, bu kartla ücretsiz, faizsiz 5 taksit imkânı sunduklarını ekledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
132 bin kadın girişimciye 15.1 milyar TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA