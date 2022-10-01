14 kat arttı! Sezonun ilk ayı palamut bolluğuyla geçti

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş, eylülde getirilen palamut miktarının geçen yılın aynı ayına kıyasla 13 bin 32 çiftten, 186 bin 400 çifte yükseldiğini söyledi.

Hamsi miktarının da 2 bin 186 kasadan 2 bin 700 kasaya çıktığını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Sardalya ise büyük düşüş gösterdi. Geçen yıl eylül ayında 7 bin 226 olarak kayıtlara geçen haldeki sardalya miktarı, bu sene neredeyse 2,5 kata kadar azalıp 3 bin 72 kasaya geriledi. Diğer bazı balıkların miktarında da değişiklikler oldu. Geçen sene eylülde hale 1400 kasa bakalorya balığı gelirken, bu eylül ayında bu miktar 2 bin 147 kasaya yükseldi."