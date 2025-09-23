14 yılın zirvesindeki gümüş yatırımcının radarında

Küresel risklerdeki artış, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve zayıflayan dolar güvenilir liman arayışlarını hızlandırırken, altın ve gümüş fiyatları rekor kırıyor. Altının ons fiyatı 3 bin 785 dolarla tarihi zirveye yükseldi. İç piyasada da gram altın 5 bin lirayı geçerek rekor kırdı. Çeyrek altın 8 bin 500 liraya dayanırken, Cumhuriyet altınının fiyatı da 33 bin 700 liraya yaklaştı.

YENİ ADRES GÜMÜŞ

Son dönemde hem yatırımcıların hem de vatandaşın yoğun talep gösterdiği gümüş fiyatları da 14 yılın zirvesine çıktı. Gümüşün ons fiyatı 44 doları geçerken, iç piyasada da 60 lira sınırına dayandı. 2024 sonundan bu yana ons bazında altın yüzde 44 yükselirken, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 53 yükseldi. Bu dönemde gram altın yüzde 69, gümüş ise yüzde 80 prim yaptı. Gümüş fiyatlarının 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasında, dünyanın en büyük gümüş tüketicisi Hindistan'da yatırım ve sanayi talebinin güçlenmesiyle stokların azalması etkili oldu. Türkiye'de gümüşe yatırım yapmanın çeşitli alternatifleri bulunuyor. Bankalar gümüşe dayalı hesaplar açabilirken, fiziki ve dijital gümüş alımı da yapılabiliyor. Ayrıca gümüş EFT'leri ve yatırım fonları da alternatifler arasında yer alıyor.

170 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Türkiye'de de yaklaşık 170 milyar dolarlık servet etkisine neden oldu. Ülkede 4 bin 210 ton olan altın stokunun yaklaşık 3 bin tonu yastık altında tutuluyor. Bu durum fiyatlardaki artışla birlikte yıl başından bu yana yaklaşık 170 milyar dolarlık servet artışına neden oldu. Ata Yatırım Teknik Analisti Göksek Tekiner altında 3.850 direncinin kırılması halinde kısa vadede 4 bin doların hedef olduğunu söyledi.