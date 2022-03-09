KARGOMsende’ye büyük ödül...

15 ayda müşteriden 'tam' not
UÇTAN uca teknolojik altyapısı sayesinde 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanı sağlayan, alıcıya tahmini varış zamanı bildiren ilk marka olan KARGOMsende, 15 ayda müşteri memnuniyetini ödülle tescillendirdi. Yedi buçuk milyon bireysel üye ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards'ta (Achievement in Customer Excellence) yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, 'Kargo Pazaryeri' kategorisinde 'Diamond' ödülünü aldı. İstanbul
'da düzenlenen gecede ödülü KARGOMsende Satış&Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar
aldı. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan
Özyiğit, 2021'de Türkiye
'nin en iyi müşteri deneyimi sunan firmaları arasında yer almalarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bu noktada markamızın proaktif bir şikâyet yönetimi ilkesi benimsemesinin ve gelen tüm geri bildirimlere sunduğu kalıcı çözümlerin büyük etkisi oldu. Sunduğumuz hizmetler, sektöre yeni bir soluk getiren iş modelimiz, rekabetçi fiyatlarımız ile pazarda ciddi bir fark yarattık. Bu başarımızda Turkuvaz Medya Grubu
'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücü ve tecrübesinden yararlanmamızın önemli etkisi oldu. KARGOMsende olarak yüzde 100 teslimat ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile çıktığımız bu yolda, her yıl yeni başarılara imza atarak dev adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. Özyiğit, 2023'te toplam 10 bin adet teslimat noktasına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Tahmini varış bildiren tek marka
KARGOMsende, uçtan uca teknolojik altyapısı, rota optimizasyonu ve özel yazılıma sahip el terminalleri sayesinde tam zamanında teslimat gerçekleştiren, Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkanının yanında, alıcılarına tahmini varış zamanı bildiren ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor. Şirketin, Türkiye 'de 5 bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezi bulunuyor.