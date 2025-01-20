15 günde 1.5 milyarlık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1.5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğini belirterek, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz" dedi. Gümrük çalışmalarında bir yandan 'güvenli ticaretin' sağlanmasını, diğer yandan yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, bu kapsamda 2023'te 23 milyar lira, geçen yıl ise 55 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini anımsattı.Son yıllarda gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarına yönelik önemli adımlar attıklarını bildiren Bolat, bu kapsamda gümrük kapılarında Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi çeşitli uygulamaların devreye alındığını anlattı.Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildiğini belirterek, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa gümrüğüne eşya geçişinde kullandığımız x-ray cihazı yerleştirildi" dedi.