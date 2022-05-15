15 ilde beş alanda kalkınmaya destek

BirleşmişMilletler Dünya Gıda Programı 'nın (WFP) Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ortaklığında yürüttüğü mesleki eğitim odaklı Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES) kapsamında Türkiye'ye gelen Kolombiyalı Şef Charlie Otero, program katılımcılarına sosyal gastronomiyi tanıtacak. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan WFP Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Nils Grede programı ile nitelikli iş gücü yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Gıda odaklı başladığımız projemize barista, temel ve gelişmiş seviyede bilişim, kat hizmetleri gibi farklı meslek dallarında da da eğitimler vererek devam ediyoruz. 10 değişik meslek eğitimimiz var. Bu program sonunda da 5 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. SES Programı, 15 ilde 5 alanda yürütülüyor. 9 -19 Mayıs arasında tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Hatay'ı kapsayacak atölyeler dizisi düzenleyecek olan Otero'nun son durağı Hatay Expo olacak. SES Programı'nın uygulandığı oteller, halk eğitim merkezleri ve okullarda gerçekleşecek çalışmalarda Otero, Latin Amerika mutfağının sırlarını katılımcılarla ve eğitmenlere paylaşacak