1.5 milyar $’lık rekor yatırım

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Türkiye
'nin tüm girişim ekosistemi açısından tarihi bir yıl olduğunu belirterek, "Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Maşallah diyelim, bu değer bir önceki yılın tam 10 katı. Önemli bir başarı ama daha alacak çok yolumuz var" dedi. Yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi ile yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlayacak merkezlerden birisi olan Ankara TEKMER
'in resmi açılışını yapan Varank, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde 2023 yılına kadar, Türkiye'den 10 Turcorn çıkaracaklarını kendilerine hedef olarak koyduklarını anlattı. Varank, "Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, ben açıkçası bunu ulaşılması zor bir hedef olarak görmüyorum" diye konuştu. ANKARA