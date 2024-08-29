1.5 milyon işletmeyi rahatlatan karar

Mali tablolarda enflasyon etkisini gidermek için yapılan enflasyon düzeltmesi kararı yumuşatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin geçici vergilendirme döneminde enflasyon düzeltmesinden muaf tutulması kararı aldı. Uygulamayla yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmış olacak. Maliye, yatırım yapan işletmeler için de düzenleme hazırlıyor. Yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesinden kaynaklı değerlenmesi nedeniyle oluşan kârlar özel bir fona alınarak vergilenmeyecek. Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişimler sonucu mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması olarak tanımlanıyor.Bilançolarında aktif hesapları güçlü mükellefler bu varlıklarını sermayeleriyle edinmişlerse enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileniyor, vergi yükleri azalıyor. Borçları fazla mükellefler ise borç kaleminin düzeltmeye tabi olmaması nedeniyle olumsuz etkileniyor, ilave vergi ödemeleri söz konusu olabiliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğle sermayeden ziyade yabancı finansman kaynakları kullanarak faaliyetlerini sürdüren ve uygulamadan daha fazla olumsuz etkilenme potansiyeli bulunan yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılması amaçlanıyor. 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançolar düzeltildi. 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme süreleri mükelleflere zaman tanımak amacıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Dün de bu tarih 13 Eylül'e çekildi.Tebliğ taslağının Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kapsama giren mükelleflerden daha önce beyanname vermiş olanların düzeltme beyannamesi vermesi gerekeceğini belirterek, "Düzeltme beyanlarını 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler herhangi bir ceza veya faiz ödemeyecek" dedi. Şimşek, yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Devam eden yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesinden kaynaklı değerlenmesi nedeniyle oluşan kârların özel bir fona alınarak vergilenmemesi ve bu hesabın işletme döneminde 5 yıl gibi bir sürede vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınabilmesine yönelik bir model de seçenekler arasında yer alıyor" dedi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, kararın küçük işletmeler adına memnuniyet verici olduğunu belirtti. Asmalı, "Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklar verginin konusu olmamalıdır. Enflasyon düzeltmesi uygulamasının yılda bir kez uygulanacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır" dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesi önerilerinin kısmen de olsa hayata geçmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlanmasının da hızla gerçekleşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Avdagiç, yatırım yapmış ve yatırım konusuyla ilgili satış geliri henüz oluşmayan bir şirkete vergi tahakkuk edilmesinin hızla çözüme kavuşturulmasının gerektiğine işaret etti.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın enflasyon muhasebesine tabi tutulmasının mutlaka kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kâr çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı" diye konuştu.Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Bu karar, ekonomimizin üretim, istihdam ve ihracatının güçlü kalabilmesine katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Ardıç, 50 milyon TL sınırının, öz sermayesi zayıf ve borçlanma düzeyi yüksek işletmelerin bir ölçüde rahatlamalarına, üretim ve yatırıma yönelebilmelerine imkan sağlayacağını söyledi.Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran kararın reel sektörün sesinin duyulması anlamına geldiğine işaret ederek, "Karar, üyelerimizin seslerinin duyulması açısından ve küçük işletmelerde enflasyon muhasebesi nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetlerin önüne geçilmesinde önemli bir adım oldu" şeklinde konuştu.Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, birlik olarak geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılamayacağını anlattıklarını söyledi. Kartaloğlu, 1 Temmuz itibarıyla sürecin başladığını, şu ana kadar 1 milyon civarında enflasyon düzeltmeli beyanname verildiğini bildirdi. Kartaloğlu, "Bu, sonuç olarak doğru noktaya gelinmiş ama biraz geç kalınmış bir düzenleme" dedi.