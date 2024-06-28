1.5 milyon kişi AJet’le % 50 indirimli uçacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50, dış hatta yüzde 20, engelliler ise iç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 20, dış hatta yüzde 25 indirimli uçabilecek. Anlaşmadan 1.5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyal devlet olma anlayışıyla hareket edip, her alanda vatandaşlarına destek verdiğini söyledi. Göktaş, sosyal hizmetlerden yararlanan engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarına dikkat çekerek, "2024 Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2.5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. THY'yle imzaladığımız protokolle, şehit yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle uçakla seyahat etme imkânı sağladık. Bu hizmetten 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı" diye konuştu. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise ortaklıklarının tamamen engelsiz bir hayata doğru attığı adımların son haritasını oluşturan anlaşmanın imza töreni için bir araya geldiklerini dile getirdi. Aynı zamanda AJet'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, şirketin şehit, gazi, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel kolaylıklar ve indirimler sağlayacağına dikkat çekerek, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurtiçi uçuşlarda yüzde 50, yurtdışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden ofislerimiz veya çağrı merkezlerimiz aracılığıyla faydalanabilecekler" dedi.