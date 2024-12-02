15 milyon vatandaş güvenli konuta kavuştu

Deprem bölgesinde 21 ayda 155 bininci konutun anahtar teslimini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer illerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verdi. 81 ilde 735 bin konut ve işyerinin dönüşüm süreci devam ediyor. Sadece İstanbul'da bu rakam 193 bini buluyor. 2002'den bu yana TOKİ, sosyal konutlar da dâhil edildiğinde toplam 3.7 milyon yuvayı yeniledi. Bu süreçte yaklaşık 15 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuşmaları sağlandı.İstanbul'da yaklaşık 600 bin yapı 'yüksek seviyede riskli' olarak değerlendiriliyor. 39 ilçede 193 bin ev ve işyerinin yenileme çalışmaları sürüyor. Kentte son 21 yılda dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı ise 907 bin. Sosyal konut projelerinde de tarihi hamleler geliyor. Son 21 yılda TOKİ eliyle bu projelere 3 trilyon liralık yatırım yapılırken, 1 milyon 462 bin sosyal konut ve 46 bin sosyal donatı 81 ile kazandırıldı. Dev projeler sayesinde 5 milyon dar gelirli vatandaş yuvalarına kavuştu. 2024'te 130 bin konutun ihalesi, 34 bin evin satışı, 52 bin evin de teslimatı gerçekleştirildi. 250 bin sosyal konut kampanyasında ise şu ana dek 88 bin yapının inşa süreci başladı.