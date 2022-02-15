15 sektör, 7 fuar, 20 milyar dolar

CNR Holding, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ticaret ilişkileri kurmak için girişimlerde bulunduğu Afrika kıtası için 7 farklı sektörel fuar birden organize edecek. Fuarların tanıtım lansmanında buluşan Türk ihracatçı ve yabancı misyon temsilcileri, Afrika pazarı hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Pazarın Türkiye için çok önemli bir konuma yükseldiğini söyleyen ihracatçılar, CNR fuarlarında yer almak için sıraya girdi.

Organizasyonda Türkiye'nin seçkin iş insanlarının yanı sıra Ruanda, Gana, Fas, Kenya Ukrayna, Çekya, Birleşik Krallık, İran ve ABD'den Büyükelçi, Konsolos ve ticari ataşenin olduğu çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de yer aldı.

"AFRİKA'YA İHRACAT SEFERBERLİĞİNİ RUANDA'DAN BAŞLATTIK"

İhracat odaklı fuar seferberliğini tanıtmak için bir araya geldiklerini dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Afrika ile ilk ticaret denememizi İstanbul'da yaptık. Çok iyi göre dönüşler aldık ve fuar çok başarılı geçti. Fuarı aslında uzun zamandır Afrika'da yapmayı planlıyorduk. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da yol gösterdi ve ufuk tuttu. Afrika'da seçtiğimiz pazar, Afrika'nın giriş kapısı Ruanda oldu ama Gateway to Africa Fuarlarımız tüm Afrika'yı kapsıyor. Tüm Afrika'ya ulaşmayı planladık. Ruanda ve diğer Afrika ülkelerinin alıcılarını Ruanda'da bir araya getireceğiz. Randa, Afrika kıtası ile iş yapmanın en kolay ve en az maliyetli yolu. Koca Afrika kıtasındaki ülkeleri tek tek dolaşarak bile ulaşamayacağınız alıcıları biz Ruanda'daki standınıza kadar getireceğiz. Çok teklif var bu yönde, belki ileriki tarihlerde diğer ülkelerde de fuarlarımızı artırabiliriz. Geçtiğimiz ay Afrika fuarlarının tanıtımlarını tüm dünyaya duyurduk. Yerli firmalar kadar yabancılardan da oldukça katılım teklifi aldık. Ruanda veya Afrika kıtası ile iş yapan ya da yapmak isteyen fuarlarımıza büyük ilgi gösterdi. Bu nedenle fuarlarımızın yabancı katılımcı rakamını % 40 seviyesinde dondurduk. Geriye kalan % 60'lık oranını ise Türk firmalar için ayırdık. Bu fuarlarla önemli bir ihracat seferberliğini başlatmış olduk. Sonunda hep beraber çok başarılı bir iş ortaya koyacağız. Çünkü bizim yaptığımız işler daima çok başarılı oldu ve hep uçtu. İnşallah bu projemiz de uçacaktır bundan eminim" dedi.

"AFRİKA FUARLARLA KENDİMİZİ TANITMAMIZ GEREKEN BİR PAZAR"

Ruanda fuarları tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, Afrika kıtasının, Türkiye'deki bütün ihracatçıların ilgisini çekmesi gerektiğini vurguladı. Öztiryaki; "Yeni bir filmin, yeni bir hayatın başladığı dünyada birçok rolümüzün olduğunu hesaba katarsak, Türkiye'deki tüm sektörleri çok yakından ilgilendiren bir kıta Afrika. Biz Afrika kıtasına, almamız gerekeni alınması gereken bir fiyata, satmamız gerekeni ise satılması gereken bir fiyata sattığımız bir ülke imajı verdik. Yani Afrika bizim için çok önemli pazar, biz de Afrika için bir o kadar önemli bir ülkeyiz. CNR Holdingi bu girişimi için kutluyorum. Çünkü CNR, hakikaten yıllardır tüm sektörlere fuar hizmeti veren bir firma. Afrika'da bir blok halinde fuarlar düzenleyecek olması çok değerli. Ben horeca sektöründeyim ama Afrika pazarı dünyadaki tüm sektörlere hitap ediyor. ürünlerimizin orada satılacak bir yeri muhakkak var. Çünkü orada daha yeni başlayan bir yatırım hayatı var. Buradan ihracatçılarımıza sesleniyorum. Olmamız gereken, fuarlarla kendimizi tanıtmamız gereken bir Pazar Afrika.

"RUANDA AFRİKA'YA ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU"

Uzun zamandır Ruanda ile iş ilişkileri yürüten Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora; "Biz ilk kez 2014 yılında Ruanda'ya davet üzerine giden bir firmayız. Çinlilerin yarım bıraktığı konferans merkezini bitirmek için gittik, bizzat devlet başkanı davet etti. İşi bitirdik, dönmeye hazırlanırken Ruanda Devlet Başkanı başka projelerle oradaki mevcudiyetimizin devam etmesini uygun gördü. Pandemi gösterdi ki lojistik sektörü oldukça önemli. Rusya'dan Çin'e, oradan Amerika'ya bütün nakliye ağlarında sorunlar var. Bu süreçte Türkiye üretimin aksamaması, lojistikte sorun yaşamaması sayesinde çok ön plana çıktı. Bana göre bu bölgede Türkiye'ye rakip bir ticaret üssü daha yok. Afrika'nın ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Bu anlamda, bu fuar organizasyonlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke seçimi olarak da çok güzel bir ülke Ruanda. Temizliği, insan hakları, ekonomisi, modern yapısı, ticareti ve insanı ile Afrika'nın parlayan yıldızı. Ruanda fuarlarını gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta temennim, CNR Holding başka ülkelere de benzer girişimleri yapar ve bunlar kalıcı olur" dedi.

"AFRİKA KITASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Türk Yapı malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar; "Türk yapı sektörü, kalitesi ile dünyada tercih edilen bir sektör haline geldi. Önümüzdeki dönemde Afrika kıtası bizim için çok önemli hale geldi. Bu 31.7 milyar dolarlık ihracatımızın sadece 3.5 milyar doları Afrika kıtasına yapıldı. Önümüzde çok büyük bir Pazar var. Burada sadece Ruanda olarak değerlendirmemek, özellikle yakın coğrafyasındaki ülkelerle birlikte ele almak çok önemli. Türk yapı sektörü Ruanda'yı Afrika'nın bir kapısı olarak görüyor. CNR'ın Afrika fuarlarının Türk yapı sektörünün o bölgelere ihracatını önemli oranda artıracağını düşünüyorum" dedi.

"15 SEKTÖR İÇİN AFRİKA'NIN KAPILARINI CNR AÇACAK"

Afrika'nın büyük bir pazar ve nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu dile getiren Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller Birliği Başkanı Şerafettin Ceceli; "Afrika gelişmekte olan bir kıta. Doğal rezervleri işletir hale geldi. Bizim sektörümüz açısından baktığımızda Ruanda'nın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. CNR 15 sektör için Afrika'nın kapılarını açacak. İnşallah o kapıdan hep beraber geçeriz. Kasım ayında Ruanda'da olacağız" dedi.

"RUANDA AFRİKA'YA AÇILAN KAPINIZ OLACAK"

Ruanda Kalkınma Bakanı Clare Akamanzi ise, CNR'ın Ruanda fuarları hakkında şu şekilde konuştu. "İhracatın gerçekleşmesi için Ruanda'yı tercih eden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ceyda Erem'e çok teşekkür ederim. Ruanda ve Türkiye'yi ticaret için bir araya getiren fuarlar, Ruanda için oldukça önem arz ediyor. Ruanda'nın, Ağustos ve Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarlarda sizlere çok iyi bir fuar deneyimi yaşatacağını garanti ediyorum. Ruanda Afrika'ya açılan kapınız olacak. Sizlere Türk ihracatçıların neden bu fuarlara katılması gerektiği ve Ruanda vasıtasıyla Afrika'nın geri kalan ülkelerine nasıl erişebileceği ile nedenleri sunmak istiyorum. İlk olarak Ruanda harika bir konumda yer alıyor. Ruanda'ya giriş çıkışlar çok kolay. Vize sorunu yok. Ruanda Afrika'nın en büyük pazarlarından biri. Günümüzde bir milyarın üzerinde bir nüfusa erişmek istiyorsanız Ruanda doğru bir tercih olacaktır. Ruanda'ya geldiğinizde Afrika'nın ve Ruanda'nın önde gelen iş insanları ile bir araya gelme imkanı bulacaksınız. Eğer ürünlerinizi Afrika kıtasında üretmek istiyorsanız en doğru adres yine Ruanda olacaktır. Ülkemizin üreticilere önemli destekleri var. Unutmayın ki Ruanda'da yer almak, kıtanın geri kalanına ulaşmanız demektir."

"AFRİKA'NIN KALBİ RUANDA'DA ATIYOR"

Ruanda Ticaret Ataşesi Lucas J. MURENZI kıtanın önemine değindi. Murenzi; "54 ülkesi olan Afrika'da tek bir ülkeden özellikle bahsetmek güç olsa da Afrika haritasına ilk baktığınızda göreceğiniz yer, Afrika'nın merkezi sayılan ve ekonomik büyüme açısından kıtanın kalbinin attığı yer olan Ruanda olacaktır. Kısaca Ruanda, Afrika kıtasındaki diğer ülkelere ulaşmanın en kolay yoludur. Bugün lansman toplantısını yaptığımız Gateway to Africa Fuarları da başta olmak üzere, Türkiye ile daha fazla organizasyon düzenlemek istiyoruz. Böylelikle Ruanda'nın daha fazla görünürlük kazanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

CNR Holding, tüm Afrika kıtası için gıda ve horeca sektörlerine 11-13 Ağustos, ayakkabı ve deri sektörlerine 18-20 Ağustos, hazır giyim firmalarına 18-20 Ağustos, inşaat ve yapıya 15-17 Eylül, sağlık ve hijyen sektörleri için 03-05 Kasım, ev tekstili ve mobilya sektörlerine 07-09 Kasım, tarım ve makineleri sektörleri için ise 10-12 Kasım tarihlerinde fuarlar organize edecek. Fuarlar, Türkiye'nin lokomotif sektörlerine, Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları fırsatı sunacak.