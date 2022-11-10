150 milyar doları aştı! Sanayi sektöründen tüm zamanların en yüksek ihracatı

SANAYİ GRUBUNDA 11 SEKTÖR İHRACATTA REKORA KOŞTU

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11'i yılın 10 ayında ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve ham maddeleri 8 milyar 720 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 702 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 28 milyar 139 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 17 milyar 873 milyon dolar, elektrik ve elektronik 12 milyar 279 milyon dolar, makine ve aksamları 8 milyar 336 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 12 milyar 161 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 4 milyar 594 milyon dolar, mücevher sektörü 4 milyar 707 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 267 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 5 milyar 496 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 10 ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 5,4, deri ve deri mamulleri yüzde 19,5, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 37,4, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 7, elektrik ve elektronik yüzde 6, makine ve aksamları yüzde 9,1, demir ve demir dışı metaller yüzde 22,5, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 21, mücevher sektörü yüzde 2,8, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,4, iklimlendirme sanayi yüzde 8,6 ihracat artışı kaydetti.