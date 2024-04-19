150 milyar dolarlık pazarda dev buluşma

Dünya mutfak teknolojilerinde trendlerin belirlendiği Milano'daki Eurocucina 16 Nisan'da kapılarını açtı. 1 Nisan'da Whirpool birleşmesiyle ilgili yeni global yapılanmasının lansmanını yapan Beko Europe, 2 bin metrekarelik alanda dört markayla 21 Nisan'a kadar sürecek fuarda gövde gösterisi yaptı. Şirket sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerini global alıcılar ve tasarımcıların beğenisine sundu. Whirpool birleşmesinin ardından yeni global yapılanmasını 1 Nisan itibarıyla tamamlayan Beko Europe, ilk büyük sınavını İtalya'nın tasarım başkenti Milano'da verdi. 150 milyar dolarlık büyüklüğe sahip global pişirici pazarının yeni trendlerinin belirlendiği Milano Eurocucina 2024 fuarında, dört marka ile alıcı ve tasarımcılarla ürünlerini buluşturdu.Milano sokaklarına da taşan fuar, pandemiden sonra en yüksek katılımı bu yıl gördü. 300 bin kişinin katılması beklenen etkinlikte Beko Europe olarak toplam 2 bin metrekarelik stand alanında ürünlerini sergilediklerini belirten Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Eurocucina'da bu sene sürdürülebilirlik, kalite, inovasyon ve estetik kavramlarını odağına alan mutfak teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti. Garzanlı, "Beko, Eurocucina'ya ilk kez 2016'da katıldı. İtalya'da iş yaptığımız şirketler fuara dikkatimizi çekti. İki yılda bir düzenlenen bu fuar, belli kriterlere göre şirketleri kabul ediyor. Bu nedenle çok önemsediğimiz, çok şey öğrendiğimiz bir fuar. Beko olarak 1.000 metrekarelik alanda sürdürülebilirlik, ankastre mutfak teknolojileri, yeni tasarım ankastre ürün serileri ve sağlıklı pişirme köşesi konseptlerinde bir tasarım yaptık. Whirpool ise Indesit, Hotpoint markalarıyla 1.000 metrekarelik alanda ayrıca katıldı. Toplam 4 markayla katılım sağladık. Fuardan beklentimiz yüksek" diye konuştu.Ankastre ürünlerde mimari tasarımlar daha önem kazanıyor. Siyah ve mat ürünler öne çıkıyor.Gazlı ocaklar yarı yarıya azalmış durumda. Daha enerji tasarruflu elektrikli ocaklara doğru pazar büyüyor.Beko'nun da ürün geliştirdiği geniş hacimli Amerika tipi bulaşık makineleri alıcı buluyor.Bulaşık makinelerinde uydu benzeri pervanelerle su püskürtme teknolojisi yenileniyor.Bütün ürünlerde düşük karbon ve daha az enerji harcayan teknolojiler öne çıkıyor. Beko da A -20, A -50 gibi Avrupa standartlarının da altında enerji tüketen ürünlerini burada tanıttı.Sebzelerin güneş ışığını tıpkı tarladaki gün döngüsünde aldığı ışıklı bölmeler buzdolaplarında öne çıkıyor.Ankastre fırınlar daha yenilikçi, minimalist, sağlıklı beslenme odaklı ve yapay zekâ ile çalışıyor.