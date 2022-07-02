Giriş Tarihi: 2.7.2022 22:29 Son Güncelleme: 2.7.2022 22:37

150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık projenin detaylarını duyurdu: 15 Nisan 2023'te hazır AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı. Bakanlık, yatırımlar için toplamda 150 milyon lira destek sağlayacak. "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı" çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımlar için toplamda 150 milyon lira destek sağlayacak, bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI DESTEK PROGRAMI"NI BAŞLATILDI Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Bakanlık, "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı"nı başlattı.