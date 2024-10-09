1500 kişiye istihdam sağlanacak

Balıkesir'de, Edremit Körfez Bölgesinin en büyük yatırımı olan ve hayata geçtiğinde 1500 kişiye istihdam sağlayacak Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitim alanı, teknik altyapı alanları, seralar, otopark alanları, yeşil alanlar ve yollar ortaya çıkmaya başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş "İmalatların tamamı yerel üreticiden temin ediliyor. Şu an bile 270 kişiye istihdam sunuluyor. Bittiğinde burası ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi. İHA