153 bin yeni yatırımcıyla 13 yılın rekoru kırıldı

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyona karşı merkez bankalarının agresifleşen faiz politikalarının küresel piyasaları sarstığı yılın ilk yarısında, Borsa İstanbul hız kesmeyen yerli yatırımcı ilgisiyle 13 yılın en iyi performansını sergilerken, bir yandan da dünyanın zirvesine oturdu. Borsa İstanbul'da BIST-100 Endeksi yılın ilk yarısında yüzde 29.48'le, 2009'dan bu yana en güçlü 6 aylık performansa imza attı. İşlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de 621 milyar liralık artışla 1 trilyon 944 milyar liradan 2 trilyon 565 milyar liraya çıktı.Borsa İstanbul, yılın ilk yarısında yüzde 29.5 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olmayı başardı. Borsa İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Şili'deki yükseliş yüzde 15.12'de kaldı. Üçüncü sırada yer alan Abu Dhabi yüzde 10.44, dördüncü sıradaki Çin yüzde 8.2, beşinci sıradaki Portekiz yüzde 7.73 yükseldi. Borsa İstanbul son 1 yılda da yüzde 78'le en fazla yükselen piyasa olurken, onu takip eden Arjantin'deki yükseliş yüzde 45'te kaldı.Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında en fazla yükselen endeks yüzde 116.77 ile ulaştırma oldu. Bu sektörü yüzde 60 ile elektrik ve yüzde 49.9 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı izledi. İlk altı ayda en fazla kayıp yüzde 16 ile turizm endeksinde yaşandı. Tarihinin en yüksek ilk çeyrek kârını yakalayan Türk Hava Yolları (THY), ilk altı ayda yüzde 133.7 prim yaptı. BIST- 30'da THY'nin ardından en fazla artış yüzde 101 ile Pegasus ve yüzde 99 ile Hektaş'ta yaşandı.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2021 sonunda 2 milyon 341 bin olan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın haziran sonu itibarıyla 153 bin kişiden fazla artarak 2 milyon 495 bine ulaştı. Bu dönemde yabancı yatırımcı sayısı da 13 bin 147'den 13 bin 587'ye çıktı. Yerlilerin 2021 sonunda 524.7 milyar lira olan hisse senedi portföylerinin tutarı, haziran sonunda 756.5 milyara çıktı. Yerli yatırımcı sayısı son 2 yılda 937 bin kişi arttı. Bu dönemde yerlilerin portföyü ise yüzde 183 arttı.Borsa İstanbul'un TL bazında yükselişe rağmen, dolar bazında tarihinin en düşük seviyelerinde bulunduğuna dikkat çeken analistler, ara düzeltmelere rağmen orta vadede endeksin hedefinin 2.5 cent seviyesi olduğunu belirtti. 12 aylık fiyat/kazanç oranlarının dünya genelinde 14, gelişmekte olan ülkelerde 11, Borsa İstanbul'da ise 4.2 civarında bulunduğunun altını çizen analistler, fiyatların yüzde 60 iskontolu olduğunu vurguluyor.2021'de 52 şirket ve 21.6 milyar TL gelir ile rekor kırılan halka arzlar bu yıl da hız kesmedi. Yılın ilk yarısında 25 şirket 11.5 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının halka arzlara ilgisinin devam ettiğini belirten analistler, toplam halka arz büyüklüğünün 25 milyar liranın üstüne çıkacağı görüşünde.