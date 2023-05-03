16 ayın en düşük enflasyonu: % 43.68

Enflasyonda geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş trendi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 2.39 ile 2.65 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Martta yüzde 50.51 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 43.68 ile son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon art arda 6 ay düşüş sergilerken, bu dönemde yaşanan gerileme 41 puana ulaştı. Öte yandan yılın ilk 4 ayındaki enflasyon ise yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise nisanda yüzde 0.81 arttı. Aynı zamanda ÜFE'de son 6 yılın en düşük nisan artışı gerçekleşti. Martta yüzde 62.45 olan yıllık ÜFE, nisanda yüzde 52.11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık ÜFE'de 2022 Ekim ayından bu yana yaşanan düşüş 105.5 puana ulaştı. Nisan ayıyla birlikte yıllık üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki makas 8.43 ile 10 puanın altına indi. Yıllık ÜFE ile TÜFE arasındaki makas geçen yılın ekim ayında 72 puanın üzerine çıkmıştı. ÜFE'de aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.42, imalatta yüzde 2.54, su temininde yüzde 1.63 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16.98 azalış görüldü. Ana harcama grupları itibarıyla nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 5.93 ile haberleşme, yüzde 4.24 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.Nisanda aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1.47 ile konut olarak kaydedildi. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66.62 ile sağlık, yüzde 66.41 ile lokanta ve oteller, yüzde 53.92 ile gıda ve alkolsüz içecek grubunda görüldü. Nisan 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 13.82 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 25.56 ile ulaştırma, yüzde 36.38 ile haberleşme olarak belirlendi. Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 21.47 ile kuzu etinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte gerçekleşti. Kuzu eti fiyatlarındaki artışı yüzde 13.34 ile dana eti, yüzde 12.05 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 11.73 ile patates ve bazı yumru bitkilerdeki artışlar izledi. Düşüşte ise elektriği yüzde 4.66 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 2.89 ile margarin, yüzde 1.32 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1.24 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları izledi.Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla kararlı mücadelenin sonucu olan hızlı gerilemenin, gelecek aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere inmesini beklediklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nebati, "Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85.5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk" dedi. Nebati, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 52.11'e gerilediğine dikkati çekerek, "Böylece, geçtiğimiz yıl ekim ayında 72.2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıplarıyla boğuşurken bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.NİSANayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin alacağı zamlar da şekillenmeye başladı. İşçi emeklisi temmuz ayında, ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar kadar zam alacak. TÜİK verilerine göre nisan ayında dört aylık enflasyon 15.21 olarak gerçekleşti. İşçi emeklisi mayıs ve haziran olmak üzere sonraki iki ayda enflasyon hiç artmazsa yüzde 15.21 zam alacak. Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son iki ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7.21 enflasyon farkı olacak. Memur-Sen geçen ay açıklanan enflasyon verileri üzerine memurlar için ek zam, hatta seyyanen zam talep etmişti.