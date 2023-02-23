1,6 milyar dolarlık kazanç! Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak ayında 1 milyar 634 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşılırken, yıllıklandırılmış ihracat değeri 256 milyar dolara çıktı.

Ocak 2022'de 1 milyar 592 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, Ocak 2023'te yüzde 2,7 artışla 1 milyar 634 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,2 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 134 milyon dolarla Bursa ve 117 milyon dolarla İzmir takip etti.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 304 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 176 milyon dolarla İspanya ve 143 milyon dolarla Hollanda izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 183 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 166 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, ocakta 174 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,4 pay aldı.