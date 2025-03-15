1.6 milyar TL’lik uyuşmazlık karara bağlandı

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 1.6 milyar lira tutarında 134 bin 396 uyuşmazlığın tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandığını bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz nüfusunun tamamının ekonomik çıkarlarını, haklarını, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili güvenliğini ve sağlığını her türlü enstrümanı kullanarak korumaya yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Tüketici hakem heyetleri tarafından 2024'te 7.01 milyar lira tutarında 762 bin 100 uyuşmazlık karara bağlanmıştır. 2025 yılında ise 1.6 milyar lira tutarında 134 bin 396 uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından sonuçlandırılmıştır" dedi. Bolat, tüketicilerin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri gibi konuları kapsayan, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin denetimlere devam edildiğini belirtti.