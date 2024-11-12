17 ay kesintisiz tek hane işsizlik

Türkiye enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırırken, istihdam ve üretim performansını korumayı sürdürüyor. 16 çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi, işsizliği de 17 aydır tek hanede tutmayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere eylül ayında işsizlik, ağustosa göre değişmeyerek yüzde 8.6'da kaldı. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.7, kadınlarda yüzde 12.3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 17.1 oldu.İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında son 1 yılda 1 milyon 129 bin kişi, son 2 yılda 1 milyon 885 bin kişi, son 3 yılda 3 milyon 306 bin kişi, son 4 yılda 5 milyon 653 bin kişilik artış oldu. İşsiz sayısı 1 ayda 35 bin kişi artarak 3.1 milyona çıkarken, son 1 yılda 57 bin kişi, son 2 yılda 370 bin kişi, son 3 yılda ise 658 bin kişilik düşüş oldu.İstihdam oranı eylülde 0.1 puanlık artışla yüzde 49.7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak kayıtlara geçti. Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranının da yıllık 1.2 puan artarak yüzde 54.4 seviyesine yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1.7 puan azalarak yüzde 25.6 olarak belirlendi.Sanayi üretim endeksi de, eylülde aylık bazda yüzde 1.6 artarken yıllık bazda yüzde 2.4 azalış gösterdi. Yıllık azalış, düşüşün yüzde 1.6 olduğu ağustos ayında yüzde 5.2 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan ekonomi yönetiminin desteklediği katma değerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi, sanayi üretimi verileri kapsamında hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı. Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış yüksek teknoloji endeksi eylülde 124.8 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak pozitif seyrini sürdürdü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. "Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise eylül ayında da artmaya devam etmiştir" ifadesini kullanan Yılmaz, "İşsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz. Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz" dedi.Eylül ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor. İşsizlik oranı eylülde yüzde 8.6 ile düşük seviyede gerçekleşti" açıklamasında bulundu. Şimşek, sanayi üretiminde ise ikinci çeyrekte başlayan daralmanın hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu gelişmede Avrupa'nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirterek, "İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İş gücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz" diye konuştu.