17 ayda 78 şirket halka açıldı şirket sayısında rekor

Borsada İstanbul'da pandeminin ardından başlayan yatırımcı ilgisi ve halka arz furyası, işlem gören şirket sayısında tarihi eşiğe ulaşılmasını sağladı. İşlem gören şirket sayısı, halka arz sonuçları dün açıklanan Koroplast'la birlikte 500'e çıktı. Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira ile halka arz rekoru kırarken, bu yıl da şu ana kadar 26 şirket 11 milyar 760 milyon lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu yılki halka arzlara gelen toplam talep 30.2 milyar lirayı geçti. 2018'dan bu yana halka açılan şirket sayısı 103'e ulaştı.Halka arzı geçen hafta tamamlayan Koroplast'ta toplam 78.5 milyon adet hisse, 4.68 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 367.4 milyon lira olurken, hisselerin yüzde 52.5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 46.9'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 0.64'ü yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtıldı. Halka arzda toplam 114 bin 886 yatırımcıdan halka arz edilen ek satış hariç 66.8 milyon TL nominal değerli payların 6.84 katına denk gelen 456.7 milyon TL nominal değerli talep geldi.Bu yılın 27'inci halka arzını, yüzde yüz yerli sermayeli teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi olarak, 1995 yılında kurulan Obase Bilgisayar gerçekleştirecek. Sermayesini 35 milyon liradan 45.5 milyon liraya çıkaracak olan Obase'de 3.5 milyon adet ek satışla birlikte toplam 14 milyon adet hisse 10.5 liradan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 147 milyon TL, şirketin piyasa değeri ise 477.8 milyon lira olacak. Borsa'da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak. Halka arza, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı da bu yılın ilk yarısında arttı. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 509 bine çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 341 binden 2 milyon 495 bine ulaştı. 2020 Haziran ayında 1 milyon 558 bin olan yerli yatırımcı sayısında 2 yılda 937 bin kişilik artış oldu. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.6, son 1 yılda ise yüzde 33.8 artarak, haziran sonu itibarıyla 373.9 milyar lira oldu.TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2021 sonunda 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 44.2 artarak 2022 yılı Haziran ayı sonunda 756.5 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 Haziran-2022 Haziran dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 96.3 büyüdü. Haziran ayında Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe rağmen yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki söz konusu büyüme, gerek yıllık gerekse altı aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, son bir yılda ve bu yılın ilk yarısında pay senetleri yerli yatırımcıları enflasyon karşısında korudu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 359.5 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 397 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait bulunuyor.