Hazıne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını söyledi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor" dedi. Borsa İstanbul'un, halka açık şirketler ve yatırımcılar açısından her geçen gün daha da cazip hale geldiğine dikkat çeken Nebati, "Bugün gelinen noktada, Sermaye piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4.8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor" diye konuştu.BIST 100 Endeksi'nin, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğine dikkat çeken Nebati, "Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" değerlendirmesinde bulundu