178 bin riskli ev dönüştü

2012'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul
Esenler'den başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) şimdiye kadar 177. 463 riskli konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. A Para'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, son iki buçuk yılda TOKi tarafından gerçekleştirilen sosyal nitelikli projelerin yüzde 19'unun kentsel dönüşüm projelerinden oluştuğunu söyledi. Bulut, "İstanbul'da TOKİ olarak, 22 ilçemizde başlattığımız dönüşüm projeleriyle gecekondu bölgelerini örnek yerleşim alanlarına dönüştürüyoruz. Ankara
'da da 66 projede 38.254 konut, 335 işyeri inşa ettik. Halen Altındağ
, Mamak
, Yenimahalle
ve Kızılcahamam
'da 2.817 konut, 494 işyerinin inşaatı devam ediyor. 15 ayrı projede ise 3.262 konut ve 1590 işyerini planladık. Diğer illerde de çalışmalarımız son sürat devam ediyor" şeklinde konuştu.
5 MİLYON KİŞİYE EV
TOKİ Başkanı Bulut, 2003'ten bugüne kadar 1.1 milyon konutun üretim sürecini başlattıklarını, yaklaşık 5 milyon kişiyi eve kavuşturduklarını belirterek, şunları anlattı: "Son 2.5 yılda yatırım bedeli 101 milyarlık TL'lik 200 bin sosyal konutun ve 9.280 sosyal donatının ihalesini gerçekleştirdik, 130 bin konutun satışını sağladık. Bu yıl içinde 68 bin 298 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar da yaklaşık 17 bin konutun ihalesini yapacağız. İlk 10 ayda da 51 bin 752 konutun satışı yapıldı."
YENİ KAMPANYA GELİYOR
TOKİ'DEN konut alıp borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlara bu yıl iki ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Ömer Bulut, "21 Nisan-28 Mayıs 1 ve 21 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasındaki kampanyalardan toplam 27 bin 81 konut ve işyeri alıcısı faydalandı. Önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek, yeni indirim uygulamalarını yapmayı planlıyoruz. İndirim kampanyaları ile sağlanan nakit girişini de sosyal nitelikli projeler için gerekli olan kaynak ihtiyacında kullanacağız" ifadelerini kullandı.
10 AYDA 1 MİLYON KONUT SATILDI
İNŞAAT maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıması vatandaşı durdurmadı. Fiyatlardaki artışa rağmen vatandaşın konuta olan talebi rakamlara yansıdı. Ülke genelinde ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 artışla 137 bin 401 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 gerileme ile 1 milyon 86 bin 539 kişi ev sahibi oldu. Türkiye genelinde banka kredili satışlar 5 ay sonra yükselişe geçti. Ekimde kredili satış yüzde 9.7 artarak 28 bin 49 oldu.