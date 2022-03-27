18 bin çalışan anneye 22.9 milyon euro kreş desteği

SOSYAL Güvenlik Kurumu
(SGK
) ve Avrupa Birliği
(AB) Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Ankara
, Antalya
, Bursa
, Elazığ
, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı. Projenin faydalanıcısı annelere aylık 100 euro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 euro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yapıldı. Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi. Projenin mevcut faydalanıcılarının hibe ödemesi alabilmesi için çocuklarını anaokuluna, gündüz bakımevine ya da kreşe düzenli göndermeye devam etmeleri, okul ödemelerini banka üzerinden yapmaları ve diğer şartları yerine getirmeleri gerekiyor.