18 bin dönüm atıl arazi üretime kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma verdiği desteklerle, kent genelindeki atıl araziler üretime açılmaya devam ediyor. Mesudiye ilçesinde, üreticilere dağıtılan arpa tohumlarıyla, 750 dönüm atıl arazide yeniden üretim başladı. Ordu'da 2019'dan bu yana verilen desteklerle tarıma açılan arazilerin dönümü 18 bine ulaştı. Fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla, hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere verilen destekler ise devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Âtıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi" kapsamında Mesudiye'deki üreticilere 15 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, 2019'dan bu yana verilen desteklerle 18 bin dönüm atıl arazinin yeniden üretime açıl- dığını söyledi. Ultav, "Fındık tarımının diğer ilçelerimize göre daha az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş başta olmak üzere 19 ilçemizde âtıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla tohum destekleri veriyoruz. Şimdiye kadar verilen desteklerle 18 bin dönüm arazi üretime kazandırıldı. Arpa tohumu dağıtımıyla yaklaşık 750 dönüm âtıl arazi daha üretime kazandırılacak" dedi.Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Mesudiye ilçesi için arpa yeminin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ultav, "Arpa hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Mesudiye için çok önemli bir yem kaynağı. Hayvancılıkta giderlerin yaklaşık yüzde 70'ini yem giderlerinin oluşturduğunu düşündüğümüzde verilen desteğin önemi ortaya çıkıyor. Gerek var olan ürünlerin veriminin artırılması gerekse de ilimize uygun yeni ürünlerin geliştirilmesi noktasında üreticilerimize desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.Mesudiye ilçesi Çardaklı Mahallesi'nden Erdoğan Yılmaz, "Ailemle birlikte, tarım ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvanım var. İşimi severek yapıyorum. Mesudiye'miz hayvancılık için çok uygun. Köyünde arazisi, imkânı olanları tarımla uğraşmaya davet ediyorum. Arpa tohumlarımızı aldık. Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve İl Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Mesudiye ilçesi Güneyce Mahallesi'nden Erdem Sönmez ise "20 büyükbaş hayvanım var. Hayvan yeminin büyük kısmını kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce ekmediğimiz arazilerimizi artık ekiyoruz. Başkanımız Güler'e çok teşekkür ediyorum. Gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesini tavsiye ediyorum" dedi.