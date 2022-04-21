18 şehir rekor kırdı

Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin itici gücü haline gelen ve 2021 büyümesinin neredeyse yarısını sağlayan ihracat, şehir bazında da ülke geneline yayıldı. Martta 22.7 milyar dolarla en yüksek aylık rakama ulaşılırken, 60 milyar dolarla da tarihin en yüksek ilk çeyrek performansı yakalandı. İlk çeyrekte ülke genelindeki 81 ilden 64'ü ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı.Ocak-mart döneminde en yüksek ihracatı 24 milyar dolarla İstanbul yaparken, İstanbul'u, 4.7 milyar dolarla Kocaeli, 3.9 milyar dolarla Bursa ve 3.4 milyar dolarla İzmir takip etti. İhracat; İstanbul'da yüzde 26.6, Kocaeli'nde yüzde 23.9, Bursa'da yüzde 4.5 ve İzmir'de yüzde 29.2 artış kaydetti. Ocak-mart döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10 arasında ihracatı düşen tek il yüzde 2.47 ile Sakarya oldu. İlk 20'de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı. 2021 yılında 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı. Mart ayında 18 şehir tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.Yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre ihracatını oransal bazda en çok artıran il yüzde 231.7 ile Kars oldu. Söz konusu dönemde Kars'tan yapılan ihracat 152.1 bin dolardan 504.5 bin dolara yükseldi. Kars'ı, yüzde 175.2 ile Bingöl, yüzde 142.1 ile Bitlis, yüzde 126.3 ile Çorum, yüzde 96 ile Aksaray ve yüzde 90.5 ile Nevşehir izledi. Zonguldak, Kütahya, Kilis ve Kırşehir de ihracatın oransal açıdan en çok arttığı ilk 10 kent arasında yer aldı.Cumhurbaşkanı'nın yıl başında belirlediği 250 milyar dolar hedefine ihracat ailesi olarak emin adımlarla ilerlediklerini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek performansı ve en yüksek aylık ihracat rakamına erişmeyi başardık" dedi. Şehirlerin ihracatta rekorlara imza attığı bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Gülle, "Anadolu'da ihracatımız süratle artmaya devam ediyor. 2021 yılında 21 ilimizin ihracatı 1 milyar doları aştı. Mart ayında 18 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu ay, 61 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz. Rakamlar gösteriyor ki illerimiz sürekli yükselen ihracat hacmiyle önemli başarılar ortaya koyuyor ancak yeni dönemde daha da fazlasına ihtiyacımız var. Özellikle yeni pazarlara yönelme noktasında kendimizi daha da geliştirmeliyiz" diye konuştu.HER ili ziyaret edip, fabrikaları gezdiklerinin altını çizen İsmail Gülle, "Sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. Türkiye'nin her ilinde ihracat ailemizin tümünün üretimlerinden, ihracatlarından çok memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz. Bölgemizin ihracatçılarıyla yeni dönemde ihracatımızı daha da yükseltmek adına istişare toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yılın şubat ayında Anadolu'muzun ihracatta rol modeli olan Gaziantep'te TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi programını, mart ayında ise ihracatımızın yükselen yıldızı Denizli'de, TİM Denizli Meclis programımızı gerçekleştirdik. Bölgemizin ihracatçılarıyla yeni dönemde ihracatımızı daha da yükseltmek adına istişarelerde bulunduk. Güncel gelişmeleri, sorunları, talepleri sahaya inerek gözlemledik. Şehirlerimizin nabzını tutmaya devam edeceğiz" dedi.